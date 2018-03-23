Американські законодавці чітко стоять на позиції підтримки України, – Наливайченко

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко запевнив, що американські законодавці чітко стоять на позиції підтримки України. Таким чином вони допоможуть Збройним Силам України підняти свій рівень фаховості та безпеки до стандартів НАТО.

Також у випуску: Добровольці показали себе цілком новою боєздатною армією, – Наливайченко. Про те, чи функціонують в Україні таємні в'язниці Служби безпеки.