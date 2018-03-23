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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Американські законодавці чітко стоять на позиції підтримки України, – Наливайченко

План Б 102 Читать новость на русском

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко запевнив, що американські законодавці чітко стоять на позиції підтримки України. Таким чином вони допоможуть Збройним Силам України підняти свій рівень фаховості та безпеки до стандартів НАТО.

Також у випуску:

Добровольці показали себе цілком новою боєздатною армією, – Наливайченко.

Про те, чи функціонують в Україні таємні в'язниці Служби безпеки.

Теги: Новини політики Новини України Новини США План Б Валентин Наливайченко СБУ Збройні Сили України НАТО
Джерело: 24 Канал
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