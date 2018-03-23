Добровольці показали себе цілком новою боєздатною армією, – Наливайченко

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко переконаний, що добровольці, які пішли з першого дня захищати український кордон, показали себе, як цілком нову боєздатну армію.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

Коли почалася російська агресія, то моє переконання не змінилося. З першого дня насправді російської агресії потрібно було оголошувати воєнний стан, у цьому немає сумнівів. З першого дня потрібно було робити найголовніше – підтримувати і створювати добровольчу українську армію,

– запевнив він.

Він зазначив, що до цього часу депутати не проголосували за добровольчу армію в парламенті.

"Добровольці першими пішли на фронт. Вони першими здобули зброю. Я пам'ятаю ті невеличкі загони, які залишилися вірними присяги, молоді хлопці офіцери, я віддавав бойові накази – вони йшли в бій, приймали бій проти Гіркіна та його терористів під Слов'янськом і в інших місцях", – прокоментував український політик.

Він закцентував увагу на тому, що проти величезного російського спецназу йшли "купки" з української сторони.

"Разом з нами пішли добровольці. І вони, здобуваючи зброю в бою, показали себе цілком новою боєздатною армією", – сказав Наливайченко.