Добровольцы показали себя вполне новой боеспособной армией, – Наливайченко

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко убежден, что добровольцы, которые пошли с первого дня защищать украинскую границу, показали себя как совершенно новую боеспособную армию.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

Когда началась российская агрессия, то мое убеждение не изменилось. С первого дня на самом деле российской агрессии нужно было объявлять военное положение, в этом нет сомнений. С первого дня нужно делать самое главное – поддерживать и создавать добровольческую украинскую армию,

– заверил он.

Он отметил, что до сих пор депутаты не проголосовали за добровольческую армию в парламенте.

"Добровольцы первыми ушли на фронт. Они первыми получили оружие. Я помню те небольшие отряды, которые остались верными присяге, молодые ребята офицеры, я отдавал боевые приказы – они шли в бой, принимали бой против Гиркина и его террористов под Славянском и в других местах", – прокомментировал украинский политик.

Он акцентировал внимание на том, что против огромного российского спецназа шли "кучки" с украинской стороны.

"Вместе с нами пошли добровольцы. И они, приобретая оружие в бою, показали себя вполне новой боеспособной армией", – сказал Наливайченко.