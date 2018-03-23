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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Добровольцы показали себя вполне новой боеспособной армией, – Наливайченко

89 Читати новину українською
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Фото из свободных источников

Лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко убежден, что добровольцы, которые пошли с первого дня защищать украинскую границу, показали себя как совершенно новую боеспособную армию.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

Когда началась российская агрессия, то мое убеждение не изменилось. С первого дня на самом деле российской агрессии нужно было объявлять военное положение, в этом нет сомнений. С первого дня нужно делать самое главное – поддерживать и создавать добровольческую украинскую армию,
– заверил он.

Он отметил, что до сих пор депутаты не проголосовали за добровольческую армию в парламенте.

"Добровольцы первыми ушли на фронт. Они первыми получили оружие. Я помню те небольшие отряды, которые остались верными присяге, молодые ребята офицеры, я отдавал боевые приказы – они шли в бой, принимали бой против Гиркина и его террористов под Славянском и в других местах", – прокомментировал украинский политик.

Он акцентировал внимание на том, что против огромного российского спецназа шли "кучки" с украинской стороны.

"Вместе с нами пошли добровольцы. И они, приобретая оружие в бою, показали себя вполне новой боеспособной армией", – сказал Наливайченко.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Валентин Наливайченко
Источник: 24 Канал
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