Американский беспилотник 18 часов без перерыва мониторит ситуацию на границах Украины

Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией вблизи границ Украины. Их разведывательный беспилотник уже более 18 часов мониторит пространство.

Эти действия США свидетельствуют о попытке своевременно выявить какие-либо военные угрозы. Об этом сообщает InformNapalm, ссылаясь на данные сайта для отслеживания полетов Flightradar24.

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Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk уже более 18 часов мониторит пространство у границ Украины.

– сообщают волонтеры.

В то же время, они отмечают, что в целом беспилотный летательный аппарат США может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров и "видит" на глубину до 300 километров.

Беспилотник США 18 часов мониторит ситуацию на границах Украины / Фото InformNapalm

Самолеты-разведчики США над Украиной

В небе над Украиной 13 февраля был замечен американский самолет-разведчик, двигавшийся на Восток.

Boeing RC-135V Rivet Joint с регистрационным номером 64-14844 пролетал на высоте 9500 метров.

Суда Военно-воздушных сил США в небе над Украиной видели и раньше. К примеру, в конце января 2022 года. Тогда самолет также направлялся в сторону линии разграничения на Донбассе.

Текст публикации InformNapalm:

Волонтеры InformNapalm отмечают, что американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk уже более 18 часов мониторит пространство у границ Украины (в целом БПЛА может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18000 метров и "видит" на глубину до 300 километров).

Наши союзники из США заботятся, чтобы пес Путин не сорвался с трости и чтобы своевременно выявить все военные угрозы. Это очень трогательно.