Блогер из Лос-Анджелеса ведет популярный YouTube-канал "Geography Now". Он посетил Украину и впервые попробовал сало.
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Какие впечатления от вкусностей
Блогер посетил Львов. Там он открыл украинскую кухню, которая его удивила и полностью совпала с его гастрономическими вкусами. Парень описал своей аудитории сало как свиной жир с зеленью.
Когда он попробовал кушанье, несколько удивился. Американец объяснил, что обожает "жирно-прежирную соленую пищу", и потому сало ему очень понравилось.
Также путешественник попробовал украинский борщ. По его словам, "это невероятно".
Американский блоггер посетил Украину: видео
Всего видео блоггера набрало более 1,7 миллионов просмотров. Помимо национальных блюд американец показал другие важные вещи. В частности, последствия российских атак и жизни украинцев во время войны.