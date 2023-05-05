Блогер из Лос-Анджелеса ведет популярный YouTube-канал "Geography Now". Он посетил Украину и впервые попробовал сало.

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Какие впечатления от вкусностей

Блогер посетил Львов. Там он открыл украинскую кухню, которая его удивила и полностью совпала с его гастрономическими вкусами. Парень описал своей аудитории сало как свиной жир с зеленью.

Когда он попробовал кушанье, несколько удивился. Американец объяснил, что обожает "жирно-прежирную соленую пищу", и потому сало ему очень понравилось.

Также путешественник попробовал украинский борщ. По его словам, "это невероятно".

Обратите внимание! Украинский борщ внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Телекулинар Евгений Клопотенко был инициатором этого. Он признался, что, когда услышал новость об этом, расплакался.

Американский блоггер посетил Украину: видео

Всего видео блоггера набрало более 1,7 миллионов просмотров. Помимо национальных блюд американец показал другие важные вещи. В частности, последствия российских атак и жизни украинцев во время войны.