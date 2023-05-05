Блогер з Лос-Анджелеса веде популярний YouTube-канал "Geography Now". Він відвідав Україну та вперше скуштував сало.
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Які враження від смаколиків
Блогер відвідав Львів. Там він відкрив для себе українську кухню, яка його здивувала та повністю збіглася з його гастрономічними смаками. Хлопець описав своїй аудиторії сало як свинячий жир із зеленню”.
Коли він спробував страву, дещо здивувався. Американець пояснив, що обожнює “жирну-прежирну солону їжу”, і тому сало йому вкрай сподобалося.
Також мандрівник спробував український борщ. За його словами, "це неймовірно".
Американський блогер відвідав Україну: відео
Загалом відео блогера набрало понад 1,7 мільйона переглядів. Крім національних страв, американець показав інші важливі речі. Зокрема, наслідки російських атак та життя українців під час війни.