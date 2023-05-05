Блогер з Лос-Анджелеса веде популярний YouTube-канал "Geography Now". Він відвідав Україну та вперше скуштував сало.

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Які враження від смаколиків

Блогер відвідав Львів. Там він відкрив для себе українську кухню, яка його здивувала та повністю збіглася з його гастрономічними смаками. Хлопець описав своїй аудиторії сало як свинячий жир із зеленню”.

Коли він спробував страву, дещо здивувався. Американець пояснив, що обожнює “жирну-прежирну солону їжу”, і тому сало йому вкрай сподобалося.

Також мандрівник спробував український борщ. За його словами, "це неймовірно".

Зверніть увагу! Український борщ внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Телекулінар Євген Клопотенко був ініціатором цього. Він зізнався, що коли почув новину про це, розплакався.

Американський блогер відвідав Україну: відео

Загалом відео блогера набрало понад 1,7 мільйона переглядів. Крім національних страв, американець показав інші важливі речі. Зокрема, наслідки російських атак та життя українців під час війни.