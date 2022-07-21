Война в Украине до сих пор непредсказуема из-за ряда факторов: что может радикально изменить ее ход

Ситуация на фронте очень динамична и не поддается прогнозам. ВСУ ломают все планы оккупантов, но те, несмотря на большие потери, не прекращают наступательных действий.

российские оккупанты не изменили своих намерений по уничтожению Украины и решили затеять долгую игру на истощение. Американский писатель Дэвид Игнатиус считает, что несколько факторов могут резко переломить ход событий.

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Какие факторы могут резко повлиять на войну

Согласно плану россиян, продолжительная война истощит украинскую экономику, а партнеры Украины потеряют к нам интерес. Замысел врага могут сломать дипломатические и военные сдвиги.

Успешное использование ВСУ систем HIMARS уже начало оказывать большое влияние на ситуацию. Украинские герои благодаря удачным ударам по складам и командным пунктам врага подняли боевую уверенность, а в Европе уже начали говорить о том, что эти системы для ВСУ нужно было передать гораздо раньше. В Пентагоне также убеждены, что украинская армия показала просто бешеную эффективность их применения. Партнеры прогнозируют, что скорое предоставление нового оружия и обучение десяткам тысяч воинов ВСУ дадут результаты в ближайшей перспективе.

Что касается внутренней ситуации в стране, то наш народ показал невероятное единство и способность совместно преодолевать трудные вызовы. Политикум также демонстрирует стабильность, но столкновение разных групп может иметь отрицательные последствия.

Третий весомый фактор – международная поддержка и союзники, и на этом фронте Украина побеждает россию. путин пытается заручиться поддержкой Ближнего Востока, но его позиции уже явно проигрышны, чтобы кто-то рисковал вступать с ним в активное взаимодействие.

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