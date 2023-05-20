Дело в том, что прямо во время выступления у Джакива сломался смычок стоимостью примерно 30 000 долларов.

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Скрипач очень удивился, потому что, по его словам, обычно рвутся струны скрипки, а со смычками такие проблемы случаются крайне редко. Сломанный смычок немедленно заменили другим, и Джаков продолжил выступление, как будто ничего не произошло.

Сначала я не совсем понял, что произошло, потому что такого со мной никогда раньше не случалось,

– сказал он.

Что произошло со смычком – неизвестно, сейчас его ремонтируют и вскоре вернут владельцу.

Смычок стоил почти 30 тысяч долларов

Этот смычок изготовил Франсуа Николя Вуарен в XIX веке в Париже. 38-летний Джаков сыграл им тысячи концертов в течение 20 лет.

Когда Джакива спросили, как ему было играть другим смычком, он ответил: "Вроде ты вдруг надел чужую обувь и пошел бегать. Это тоже обувь, но она тебе не подходит так, как твоя, и как чужая".

Но я с этим справился, и я считаю, что этот неожиданный эпизод придал всему выступлению какую-то веселую спонтанность,

– добавил скрипач.

Дуги Скарф, исполнительный директор Борнмутского симфонического оркестра, сказал, что это было невероятное зрелище.