Річ у тім, що просто під час виступу у Джаківа зламався смичок вартістю приблизно 30 000 доларів.

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Скрипаль дуже здивувався, бо, за його словами, зазвичай рвуться струни скрипки, а зі смичками такі проблеми трапляються вкрай рідко. Зламаний смичок негайно замінили на інший, і Джаків продовжив виступ, ніби нічого не сталося.

Спочатку я не зовсім зрозумів, що сталося, тому що такого зі мною ніколи раніше не траплялося,

– сказав він.

Що сталося зі смичком – невідомо, зараз його ремонтують і незабаром повернуть власнику.

Смичок коштував майже 30 тисяч доларів

Цей смичок виготовив Франсуа Ніколя Вуарен у ХІХ столітті у Парижі. 38-річний Джаків зіграв ним тисячі концертів протягом 20 років.

Коли Джаківа запитали, як йому було грати іншим смичком, він відповів: "Наче ти раптом взув чуже взуття та пішов бігати. Це також взуття, але воно тобі не підходить так, як твоє, і наче чуже".

Але я з цим упорався, і я вважаю, що цей несподіваний епізод надав усьому виступу якоїсь веселої спонтанності,

– додав скрипаль.

Дугі Скарф, виконавчий директор Борнмутського симфонічного оркестру, сказав, що це було неймовірне видовище.