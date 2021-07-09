Свозил мать в "русский" Крым: американский блогер пропагандирует оккупацию украинского Крыма

Американский журналист российского происхождения записал в тиктоке "трогательное" видео. Оно действительно могло бы растрогать тысячи людей, если бы в нем молодой человек не пропагандировал оккупацию украинского Крыма Россией.

Видео появилось в тиктоке молодого человека с никнеймом alexbuie. На нем он показывает свое путешествие с мамой из Америки в Крым.

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Идея видео

Молодой человек решил сделать подарок на день рождения своей маме и отвезти ее на родину, в оккупированный ныне Армянск. Она не была на полуострове уже 22 года, поэтому поездка много значила для нее. В начале видео он показывает свой паспорт США и российский паспорт его матери.

Нюанс в том, что по монтажу можно определить их примерный маршрут (США – Санкт-Петербург/Москва – Крым), так он попал на территорию Крыму не через украинскую границу, то есть незаконно.

Почему это важно

Таким образом тиктокер показывает, что можно нарушать правила и чихать на непризнание международным сообществом оккупации Крыма.

Видео блогера, который поддерживает оккупацию Крыма: смотрите видео