Этот ЗРК защищает сегодня небо над головами наших военных и может сбивать российские дроны, ракеты и самолеты. А еще он невидим для российских радаров. Поэтому со своей главной задачей, а это прикрытием от средств воздушного нападения и средств разведки – он справляется отлично.

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Stormer используется для прикрытия из воздуха в ближней зоне. А на вооружение британской армии этот ЗРК стал в 1997 году. Базой служит британский бронетранспортер FV4333 Stormer, разработанный компанией Alvis plc.

Они придумали довольно неплохую конструкцию. В переднем отсеке дизельный двигатель на 250 лошадиных сил. Несмотря на то, что сама машина весит почти 14 тонн, он разгоняет ее до 84 километров в час. И при этом запас хода достигает 600 км. Экипаж составляет три человека. Это то, что нужно знать о колесах.


Зенитно-ракетный комплекс Stormer / Скриншот с видео

Теперь заглянем, что стоит сверху. А на крыше Stormer смонтирована специальная поворотная пусковая установка для восьми ракет Starstreak. Это просто смертельная смесь для оккупантов. У пусковой установки, внутри кормового отсека корпуса есть отдел, где можно хранить еще 12 ракет.

Есть также панорамный прицел с тепловизионным каналом, а кроме этого система предупреждения о воздушной угрозе, которая распознает цели и может классифицировать их по приоритетности. Stormer может обнаруживать воздушные цели с расстояния в 18 километров, а вертолеты – с восьми.

При этом от захвата мишени до запуска ракеты проходит менее 5 секунд. Для сравнения – Гепарду для проведения расчетов нужно до 30 секунд.

Теперь что касается самой ракеты и механизмов запуска. Поскольку у Stormer нет радиолокационной станции – он ничего не излучает. А это значит, что бортовые системы предупреждения об угрозе вражеских самолетов не предупредят пилота. Именно поэтому Stormer называют невидимкой.

Единственный шанс на спасение для вражеского пилота – это успеть катапультироваться. Наведение на цель Stormer производит в полуавтоматическом режиме с помощью лазерного луча. А что касается ракеты, то она может поразить объект на максимальной высоте в 7 километров. Расстояние – аналогичное.

Вот только избежать столкновения с ракетой у врага не получится. Во-первых – пилот не будет знать о выпущенном по нему снаряде. Во-вторых – после запуска ракета летит со скоростью более километра в секунду. Нет шанса даже маневрировать.


ЗРК Stormer / Скриншот с видео

Кроме одной осколочно-фугасной боевой части, Starstreak имеют три вольфрамовых дротика, которые формируют собой стену и при попадании просто прорывают броню. Вот таким оружием сегодня воюют ВСУ. Все в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, помогающими Вооруженным Силам собрать самый уникальный арсенал оружия в мире.

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К слову, сам Starstreak разработан в трех вариантах. Переносной ЗРК – SL. На основе легкой многозарядной пусковой установки – LML. И вот, собственно, на базе Stormer.

Последний вариант предназначен для обеспечения противовоздушной обороной бронетанковых частей. Однако во всех вариантах одна ракета – единственная. Комплекс имеет инфракрасную пассивную систему обнаружения и сопровождения целей.


Зенитно-ракетный комплекс Stormer / Скриншот с видео

Высокая скорость ракеты и ее точность позволяют сбивать даже беспилотники врага. Сразу после запуска ракета преодолевает свое максимальное расстояние менее чем за 6 секунд.

Кроме того, комплекс имеет очень надежную систему наведения. Ей не могут помешать ни тепловые ловушки, ни даже радиолокационные установки. Это означает, что после запуска ракета гарантированно попадет в цель.

Единственное, что может как-то повлиять на наводку – это датчики лазерного излучения. Такие стоят на российских вертолетах К-52. Однако это уже вопрос к операторам. Тем не менее, К-52 успешно приземляют и из Стугны.

Что известно о зенитно-ракетном комплексе Stormer: смотрите видео

Такие системы как Stormer – это грозное оружие в умелых руках. С тех пор, как они появились в ВСУ, полетов вражеской авиации конечно же стало меньше. Наши защитники и защитницы доказали, что могут, умеют и хотят осваивать новую мощную технику.

Часть таких систем ВСУ уже получили. Остается надеяться, что в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками таких комплексов станет больше. Ведь они, безусловно, приближают и ускоряют победу Украины над российскими оккупантами.