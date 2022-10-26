Цей ЗРК захищає сьогодні небо над головами наших військових і може збивати російські дрони, ракети й навіть літаки. А ще – він невидимий для російських радарів. Тому зі своїм головним завданням, а це прикриття від засобів повітряного нападу та засобів розвідки – він справляється відмінно.

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Stormer використовують для прикриття з повітря у ближній зоні. А на озброєння британської армії цей ЗРК став у 1997-му році. Базою слугує британський бронетранспортер FV4333 Stormer, його розробила компанія Alvis plc.

Вони придумали доволі непогану конструкцію. У передньому відсіку дизельний двигун на 250 кінських сил. Попри те, що сама машина важить майже 14 тонн, він розганяє її до 84-х кілометрів на годину. І при цьому запас ходу досягає 600 кілометрів. Екіпаж складає троє людей. Це те, що треба знати про колеса.


Зенітно-ракетний комплекс Stormer / Скриншот з відео

Тепер заглянемо що стоїть згори. А на даху Stormer змонтована спеціальна поворотна пускова установка для восьми ракет Starstreak. Разом це просто смертельна суміш для окупантів. Біля пускової установки, всередині кормового відсіку корпусу є відділ, де можна зберігати ще 12 ракет.

Є також панорамний приціл з тепловізійним каналом, а крім цього – система попередження про повітряну загрозу, яка розпізнає цілі та може класифікувати їх по пріоритетності. Stormer може виявляти повітряні цілі з відстані у 18 кілометрів, а гелікоптери – з восьми.

При цьому, від захоплення мішені до запуску ракети минає менше ніж 5 секунд. Для порівняння – Гепарду для проведення обрахунків треба до 30 секунд.

Тепер що стосується самої ракети та механізмів запуску. Оскільки Stormer не має радіолокаційної станції – він нічого не випромінює. А це означає, що бортові системи попередження про загрозу на ворожих літаках не попередять пілота. Саме тому Stormer називають невидимкою.

Єдиний шанс для ворожого пілота на порятунок – це встигнути катапультуватися. Наведення на ціль Stormer здійснює у напівавтоматичному режимі за допомогою лазерного променя. А щодо ракети, то вона може вразити об'єкт на максимальній висоті в 7 кілометрів. Відстань – аналогічна.

От тільки уникнути зіткнення з ракетою у ворога не вийде. По-перше – пілот не знатиме про випущений по ньому снаряд. По-друге – після запуску ракета летить зі швидкістю більше кілометра на секунду. Немає шансу навіть зманеврувати.


ЗРК Stormer / Скриншот з відео

Окрім однієї осколково-фугасної бойової частини Starstreak мають три вольфрамові дротики, які формують собою стіну і при влучанні просто проривають броню. От такою зброєю сьогодні воюють ЗСУ. Все в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, які допомагають Збройним Силам зібрати найунікальніший арсенал зброї у світі.

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До слова, сам Starstreak розроблений у трьох варіантах. Переносний ЗРК – SL. На основі легкої багатозарядної пускової установки – LML. І от власне на базі Stormer.

Останній варіант призначений для забезпечення протиповітряною обороною бронетанкових частин. Однак у всіх варіантах одна ракета – єдина. Комплекс має інфрачервону пасивну систему виявлення та супроводу цілей.


Зенітно-ракетний комплекс Stormer / Скриншот з відео

Висока швидкість ракети і її точність дозволяють збивати навіть безпілотники ворога. Одразу після запуску ракета долає свою максимальну відтань менше ніж за 6 секунд.

Крім того, комплекс має дуже надійну систему наведення. Їй не можуть перешкодити ні теплові пастки, ні навіть радіолокаційні установки. Це означає, що після запуску ракета гарантовано влучить в ціль.

Єдине, що може якось вплинути на наведення – це датчики лазерного випромінювання. Такі стоять на російських вертольотах К-52. Однак це вже питання до операторів. Все ж таки, К-52 успішно приземляють і зі Стугни.

Що відомо про зенітно-ракетний комплекс Stormer: дивіться відео

Такі системи як Stormer – це грізна зброя в умілих руках. Відколи вони з'явилися в ЗСУ, польотів ворожої авіації звичайно ж поменшало. Наші захисники й захисниці довели, що можуть, вміють і хочуть опановувати нову потужну техніку.

Частину таких систем ЗСУ вже отримали. Залишається сподіватися, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками таких комплексів побільшає. Адже вони безумовно наближують і пришвидшують перемогу України над російськими окупантами.