Американский беспилотник провел разведку у Крыма

Беспилотник американской армии RQ-4B 11 марта совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Беспилотник вылетел с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии и несколько часов летал по линии границы на западе Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края до Сочи.

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Перед тем в воскресенье утром беспилотник течение около четырех часов проводил очередную разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

Напомним, в минувшую пятницу, 9 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B также сделал многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он также несколько раз подлетал к российским границам.