Американський безпілотник провів розвідку біля Криму

Безпілотник американської армії RQ-4B 11 березня здійснив черговий багатогодинний розвідувальний політ вздовж узбережжя Криму і Краснодарського краю.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Безпілотник вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії та кілька годин літав по лінії кордону на заході Криму, уздовж його південно-західного і південного узбережжя, а також узбережжя Краснодарського краю аж до Сочі.

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Перед тим в неділю вранці безпілотник протягом близько чотирьох годин проводив чергову розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, у минулу п'ятницю, 9 березня, стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B також зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі, в ході якого він також кілька разів підлітав до російських кордонів.