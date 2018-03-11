У штабі АТО назвали кількість бойовиків "Л/ДНР", яких помилували за програмою СБУ
134 посібників бойовиків "Л/ДНР", які повернулися з окупованої території Донбасу, звільнили від кримінальної відповідальності та відбування покарання в рамках спеціальної програми Служби безпеки України "На тебе чекають вдома".
Про це повідомили у прес-центрі АТО в Facebook.
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Зазначається, що ця програма діє з 18 серпня 2015 року та станом на 2018 рік нею вже скористалися 200 осіб.
"З них звільнено від кримінальної відповідальності судами – 125, від відбування покарання – 9", – йдеться у повідомленні.
Водночас, у штабі нагадали, що програма передбачає заходи щодо повернення на підконтрольну Україні територію і звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі в незаконних збройних формуваннях російсько-окупаційних військ.
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