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      Американский доброволец ВСУ попросил в украинского суда защиты и статус беженца

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      Американский доброволец Крейг Ленг просит в Украины о статусе беженца / vezha.vn.ua

      Винницкий суд рассматривает вопрос об экстрадиции в США американского добровольца Крейга Ленга, который воевал на Донбассе на стороне ВСУ. На родине его подозревают в двойном убийстве. Во время одного из судебных заседаний доброволец попросил у суда защиты и статус беженца.

      При рассмотрении Винницкий городской суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемого, сообщает "Радио Свобода".

      К слову: Украина может экстрадировать американского добровольца, которому в США грозит смертная казнь

      Прося у суда о защите, Крейг Ленг пообещал, что не будет бежать, и выразил готовность быть законопослушным и находиться под домашним арестом, чтобы иметь возможность кормить семью. Также бывший американский военный пожаловался на свое здоровье.

      Учитывая, что я ветеран войны, из-за участия в боевых действиях у меня есть определенные проблемы со здоровьем, которые я получил, защищая страну,
       сказал во время судебного заседания сам Ленг.

      Что известно о Ленге и в чем его подозревают? Крейг Ленг  американский военный, который ранее принимал участие в боевых операциях в Ираке и Афганистане. В 2015 году он приехал в Украину, чтобы воевать против пророссийских боевиков. Его служба в рядах ВСУ продолжалась до 2016 года.

      В США его подозревают в том, что он вместе с товарищем якобы убил супругов, которым обещал продать оружие. По версии следствия, убийство было совершено ради денег, которые были нужны, чтобы попасть в Венесуэлу. Там товарищи планировали принять участие в боевых действиях на стороне противников режима Мадуро.

      Адвокат американца заявляет, что украинская власть не должна выдавать Крейга Ленга Соединенным Штатам, поскольку там ему может грозить смертная казнь.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости США Добровольцы Война на Донбассе Винница
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