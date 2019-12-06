Американский доброволец ВСУ попросил в украинского суда защиты и статус беженца
Винницкий суд рассматривает вопрос об экстрадиции в США американского добровольца Крейга Ленга, который воевал на Донбассе на стороне ВСУ. На родине его подозревают в двойном убийстве. Во время одного из судебных заседаний доброволец попросил у суда защиты и статус беженца.
При рассмотрении Винницкий городской суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемого, сообщает "Радио Свобода".
К слову: Украина может экстрадировать американского добровольца, которому в США грозит смертная казнь
Прося у суда о защите, Крейг Ленг пообещал, что не будет бежать, и выразил готовность быть законопослушным и находиться под домашним арестом, чтобы иметь возможность кормить семью. Также бывший американский военный пожаловался на свое здоровье.
Учитывая, что я ветеран войны, из-за участия в боевых действиях у меня есть определенные проблемы со здоровьем, которые я получил, защищая страну,
– сказал во время судебного заседания сам Ленг.
Что известно о Ленге и в чем его подозревают? Крейг Ленг – американский военный, который ранее принимал участие в боевых операциях в Ираке и Афганистане. В 2015 году он приехал в Украину, чтобы воевать против пророссийских боевиков. Его служба в рядах ВСУ продолжалась до 2016 года.
В США его подозревают в том, что он вместе с товарищем якобы убил супругов, которым обещал продать оружие. По версии следствия, убийство было совершено ради денег, которые были нужны, чтобы попасть в Венесуэлу. Там товарищи планировали принять участие в боевых действиях на стороне противников режима Мадуро.
Адвокат американца заявляет, что украинская власть не должна выдавать Крейга Ленга Соединенным Штатам, поскольку там ему может грозить смертная казнь.