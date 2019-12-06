Американский доброволец ВСУ попросил в украинского суда защиты и статус беженца

Винницкий суд рассматривает вопрос об экстрадиции в США американского добровольца Крейга Ленга, который воевал на Донбассе на стороне ВСУ. На родине его подозревают в двойном убийстве. Во время одного из судебных заседаний доброволец попросил у суда защиты и статус беженца.

При рассмотрении Винницкий городской суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемого, сообщает " Радио Свобода ".

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Прося у суда о защите, Крейг Ленг пообещал, что не будет бежать, и выразил готовность быть законопослушным и находиться под домашним арестом, чтобы иметь возможность кормить семью. Также бывший американский военный пожаловался на свое здоровье.

Учитывая, что я ветеран войны, из-за участия в боевых действиях у меня есть определенные проблемы со здоровьем, которые я получил, защищая страну,

– сказал во время судебного заседания сам Ленг.