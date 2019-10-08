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      Украина может экстрадировать американского добровольца, которому в США грозит смертная казнь

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      Американского добровольца ВСУ Крейга Ленга могут экстрадировать в США
      Американского добровольца ВСУ Крейга Ленга могут экстрадировать в США / radiosvoboda.org

      Винницкий апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей американцу Крейгу Ленгу. Бывший американский военный в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против пророссийских боевиков.

      Правоохранительные органы США требуют его экстрадицию, поскольку на родине американца подозревают в двойном убийстве, сообщает "Радио Свобода".

      Интересно: СБУ вывела на подконтрольную территорию боевика, который хочет свидетельствовать об агрессии России

      Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но впоследствии апелляционный суд его изменил. Адвокат военного Дмитрий Моргун назвал такое решение несправедливым.

      Нас не услышали, не услышали наши утверждения о нарушении международных договоров, об отсутствии запроса на экстрадиционную проверку. Мы не имеем права обжаловать это решение в кассационной инстанции, но попробуем,
      – заявил адвокат.

      По его словам, Крейг Ленг выполнял все обязательства по домашнему аресту после решения суда первой инстанции.

      Что известно о Ленге и в чем его подозревают?Крейг Ленг – американский военный, ранее участвовавший в боевых операциях в Ираке и Афганистане. В 2015 году он приехал в Украину, чтобы воевать против пророссийских боевиков. Его служба в рядах ВСУ длилась до 2016 года.

      В США его подозревают в том, что он вместе с товарищем якобы убил супругов, которым обещал продать оружие. По версии следствия, убийство было совершено ради денег, которые были нужны, чтобы попасть в Венесуэлу. Там товарищи планировали принять участие в боевых действиях на стороне противников режима Мадуро.

      Адвокат американца заявляет, что украинская власть не должна выдавать Крейга Ленга Соединенным Штатам, поскольку там ему может грозить смертная казнь.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Новости США Добровольцы Война на Донбассе
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