Україна може екстрадувати американського добровольця, якому у США загрожує страта

Вінницький апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою американцю Крейґу Ленґу. Колишній американський військовий у 2015 році приїхав до України, аби воювати проти проросійських бойовиків.

Правоохоронні органи США вимагають його екстрадиції, позаяк на батьківщині американця підозрюють у подвійному вбивстві, повідомляє "Радіо Свобода".

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Раніше йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але згодом апеляційний суд його змінив. Адвокат військового Дмитро Моргун назвав таке рішення несправедливим.

Нас не почули, не почули наші твердження про порушення міжнародних договорів, про відсутність запиту на екстрадиційну перевірку. Ми не маємо права оскаржувати це рішення в касаційній інстанції, але спробуємо,

– заявив адвокат.

За його словами, Крейґ Ленґ виконував усі зобов'язання щодо домашнього арешту після рішення суду першої інстанції.

Що відомо про Ленґа та у чому його підозрюють?Крейґ Ленґ – американський військовий, який раніше брав участь у бойових операціях в Іраку та Афганістані. У 2015 році він приїхав до України, щоб воювати проти проросійських бойовиків. Його служба у лавах ЗСУ тривала до 2016 року.



У США його підозрюють у тому, що він разом з товаришем буцімто убив подружжя, якому обіцяв продати зброю. За версією слідства, вбивство було скоєне заради грошей, які були потрібні, щоб потрапити до Венесуели. Там товариші планували взяти участь у бойових діях на боці противників режиму Мадуро.



Адвокат американця заявляє, що українська влада не повинна видавати Крейґа Ленґа Солученим Штатам, оскільки там йому може загрожувати страта.