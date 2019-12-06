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      Американський доброволець ЗСУ попросив в українського суду захисту і статус біженця

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      Американський доброволець Крейґ Ленґ просить в України про статус біженця / vezha.vn.ua

      Вінницький суд розглядає питання про екстрадицію до США американського добровольця Крейґа Ленґа, який воював на Донбасі на боці ЗСУ. На батьківщині його підозрюють у подвійному вбивстві. Під час одного з судових засідань доброволець попросив у суду захисту та статус біженця.

      Під час розгляду Вінницький міський суд продовжив на 2 місяці термін тримання під вартою підозрюваного, повідомляє "Радіо Свобода".

      До слова: Україна може екстрадувати американського добровольця, якому у США загрожує страта

      Просячи у суду про захист, Крейґ Ленґ пообіцяв, що не буде втікати, та висловив готовність бути законослухняним і перебувати під домашнім арештом, щоб мати можливість годувати сім'ю. Також колишній американський військовий поскаржився на свій стан здоров'я.

      Враховуючи, що я ветеран війни, через участь у бойових діях у мене є певні проблеми зі здоров'ям, які я отримав, захищаючи країну,
      – сказав під час судового засідання сам Ленґ.

      Що відомо про Ленґа та у чому його підозрюють?Крейґ Ленґ – американський військовий, який раніше брав участь у бойових операціях в Іраку та Афганістані. У 2015 році він приїхав до України, щоб воювати проти проросійських бойовиків. Його служба у лавах ЗСУ тривала до 2016 року.

      У США його підозрюють у тому, що він разом з товаришем буцімто убив подружжя, якому обіцяв продати зброю. За версією слідства, вбивство було скоєне заради грошей, які були потрібні, щоб потрапити до Венесуели. Там товариші планували взяти участь у бойових діях на боці противників режиму Мадуро.

      Адвокат американця заявляє, що українська влада не повинна видавати Крейґа Ленґа Сполученим Штатам, оскільки там йому може загрожувати страта.

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      5 грудня
      1795
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини США Вінниця Війна на Донбасі Добровольці
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