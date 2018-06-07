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Американский ПЕН-центр написал Путину письмо с требованием освободить Сенцова

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Американский ПЕН-центр написал Путину письмо с требованием освободить Сенцова
Американский ПЕН-центр написал Путину письмо с требованием освободить Сенцова / radiosvoboda

Немедленно освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова требует американский ПЕН-центр. Соответствующее письмо с требованием направлено президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Пархоменко.

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Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайма и другие.

"Правительства многих стран и правозащитные организации считают обвинения против Сенцова политически мотивированными, а само дело сфабрикованным", – указано в письме ПЕН-центра.

В духе этого объединяющего глобального мероприятия мы все же призываем вас воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать мощное заявление, освободив Сенцова немедленно и безоговорочно. От этого зависит его жизнь,
– говорится в письме.

Что такое ПЕН-центр?
Это международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.

 

Теги: Новости Украины Новости США Владимир Путин Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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