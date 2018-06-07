10:39
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Американський ПЕН-центр написав Путіну листа з вимогою звільнити Сенцова

272 Читать новость на русском
Американський ПЕН-центр написав Путіну листа з вимогою звільнити Сенцова
Американський ПЕН-центр написав Путіну листа з вимогою звільнити Сенцова / radiosvoboda

Негайно звільнити українського режисера, політв'язня Олега Сенцова вимагає американський ПЕН-центр. Відповідний лист з вимогою надіслано президенту РФ Володимиру Путіну і главі ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Пархоменко.

Читайте також: Російський режисер розповів про дивний блиск в очах Сенцова, який голодує

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

"Уряди багатьох країн і правозахисні організації вважають звинувачення проти Сенцова політично мотивованими, а саму справу сфабрикованою", – зазначено в листі ПЕН-центру.

У дусі цього об'єднуючого глобального заходу ми все ж закликаємо вас скористатися цією можливістю, щоб зробити потужну заяву, звільнивши Сенцова негайно і беззастережно. Від цього залежить його життя,
– йдеться у листі.

Що таке ПЕН-центр? Це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів. 

 

Теги: Новини України Новини США Олег Сенцов Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 2523
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
3250
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 350
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
6 червня, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
1594
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
6 червня, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 1346
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук