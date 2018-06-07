Американський ПЕН-центр написав Путіну листа з вимогою звільнити Сенцова

Негайно звільнити українського режисера, політв'язня Олега Сенцова вимагає американський ПЕН-центр. Відповідний лист з вимогою надіслано президенту РФ Володимиру Путіну і главі ФІФА Джанні Інфантіно.

Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Пархоменко.

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Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

"Уряди багатьох країн і правозахисні організації вважають звинувачення проти Сенцова політично мотивованими, а саму справу сфабрикованою", – зазначено в листі ПЕН-центру.

У дусі цього об'єднуючого глобального заходу ми все ж закликаємо вас скористатися цією можливістю, щоб зробити потужну заяву, звільнивши Сенцова негайно і беззастережно. Від цього залежить його життя,

– йдеться у листі.

Що таке ПЕН-центр? Це міжнародна неурядова організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів.