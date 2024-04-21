Палата представників США 20 квітня проголосувала за законопроєкт допомоги Ізраїлю та Тайваню. США планують виділити 8,1 мільярда доларів допомоги Тайваню згідно із законопроєктом 8036, який підтримали 385 конгресменів.

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Що передбачають пакети допомоги

Насамперед це спроба стримати Китай і посилити стабільність Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім цього, конгресмени проголосували за виділення допомоги Ізраїлю майже на 27 мільярдів доларів. "За" проголосували 366 депутатів.

Цей пакет передбачає:

26,4 мільярда доларів на допомогу Ізраїлю;

4 мільярди доларів на системи протиракетної оборони Залізний купол і Праща Давида;

1,2 мільярда доларів на систему оборони Залізний промінь;

4,4 мільярда доларів на поповнення оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю;

3,5 мільярди доларів на закупівлю передових систем озброєнь та інших товарів за програмою Закордонне військове фінансування;

9,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, зокрема, на надзвичайну продовольчу допомогу, житло і базові послуги — населенню, яке потерпає від кризових ситуацій.

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