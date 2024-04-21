Палата представителей США 20 апреля проголосовала за законопроект помощи Израилю и Тайваню. США планируют выделить 8,1 миллиарда долларов помощи Тайваню согласно законопроекту 8036, который поддержали 385 конгрессменов.

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Что предусматривают пакеты помощи

Прежде всего это попытка сдержать Китай и усилить стабильность Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме этого, конгрессмены проголосовали за выделение помощи Израилю почти на 27 миллиардов долларов. "За" проголосовали 366 депутатов.

Этот пакет предусматривает:

26,4 миллиарда долларов на помощь Израилю;

4 миллиарда долларов на системы противоракетной обороны Железный купол и Праща Давида;

1,2 миллиарда долларов на систему обороны Железный луч;

4,4 миллиарда долларов на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Израилю;

3,5 миллиарда долларов на закупку передовых систем вооружений и других товаров по программе Зарубежное военное финансирование;

9,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, в частности, на чрезвычайную продовольственную помощь, жилье и базовые услуги - населению, которое страдает от кризисных ситуаций.

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