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Американский сенатор намерен встретиться с Путиным: хочет оценить состояние российской экономики

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Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным во время своей следующей поездки в Россию
Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным во время своей следующей поездки в Россию / .theadvocate.com

Американский сенатор Джон Кеннеди заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным во время своей следующей поездки в Россию.

Об этом сенатор от штата Луизиана сообщил в интервью американским СМИ, передает УНН.

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Я надеюсь, нам удастся встретиться с Путиным. Я хочу иметь возможность встретиться с чиновниками, попробовать установить какое-то взаимопонимание, поговорить об общих интересах и общих проблемах,
– отметил Кеннеди.

Он также подчеркнул, что ему было бы интересно самому оценить состояние российской экономики.

"Некоторые говорят, что она терпит крах. По словам других, с ростом цен на нефть ее состояние значительно улучшилось", – сказал политик.

Сенатор Кеннеди добавил, что во время предстоящего визита в Россию американские законодатели собираются уделить основное внимание вопросам дипломатии. По его мнению, "сферы общих интересов" между США и РФ.

Сенатор отметил, что надеется "установить взаимопонимание между Конгрессом США и администрацией Путина".

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Новости США
Источник: 24 Канал
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