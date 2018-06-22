Эксперт указал на элемент, без которого не состоится встреча Трампа и Путина

Участились сообщения о подготовке к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, но для реализации замысла не хватает важного элемента.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, сообщает "Эспрессо".

По словам эксперта, чтобы встреча состоялась, Путину нужно предложить Трампу хотя бы что-нибудь.

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"Если Путин действительно хочет встречи, он должен предложить Трампу хоть что-то для собственного шоу американского президента. Так, как предложил Ким Чен Ын. Пока неясно, как будет осуществляться программа денуклиаризации Корейского полуострова, продолжаются санкции против Пхеньяна, однако Трамп выглядит бесспорным победителем", – отметил он.

Портников добавил, что именно такого рода действия нужны и Путину.

Но что он может предложить американскому президенту, чтобы сыграть свою роль в его шоу? Не обязательно по Украине. По Сирии, по Ирану, по разоружению. Хотя бы где-то должен быть прорыв. И это – главная проблема, которая может помешать встрече. Договариваться пока не о чем,

– считает журналист.

Несмотря на то, по мнению Портникова, встреча важна для обоих президентов.

"Трамп продемонстрирует, что он находится в диалоге даже с оппонентами – и способен достигать результата в этом диалоге. Путину просто требует встречи с американским президентом для доказательства собственного величия", – разъяснил он.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи. Она может произойти в Вене.



Это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.