Експерт вказав на елемент, без якого не відбудеться зустріч Трампа та Путіна

Почастішали повідомлення про підготовку до зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа, але для реалізації задуму не вистачає важливого елементу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

За словами експерта, щоб зустріч відбулася, Путіну потрібно запропонувати Трампу хоча б що-небудь.

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"Якщо Путін дійсно хоче зустрічі, він повинен запропонувати Трампу хоча б щось для власного шоу американського президента. Так, як запропонував це Кім Чен Ин. Поки що неясно, як буде здійснюватися програма денукліарізаціі Корейського півострову, тривають санкції проти Пхеньяну, однак Трамп виглядає безперечним переможцем", – зазначив він.

Портников додав, що саме такого роду дії потрібні й Путіну.

Але що він може запропонувати американському президенту, щоб зіграти свою роль в його шоу? Не обов'язково по Україні. По Сирії, по Ірану, по роззброєнню. Хоча б десь має бути прорив. І це – головна проблема, яка може перешкодити зустрічі. Домовлятися поки що нема про що,

– вважає журналіст.

Попри те, на думку Портникова, зустріч є важливою для обох президентів.

"Трамп продемонструє, що він знаходиться в діалозі навіть з опонентами - і здатний досягати результату в цьому діалозі. Путіну просто потребує зустрічі із американським президентом для доказу власної величі", – роз’яснив він.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні.



Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопадіу В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.