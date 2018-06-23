Американський сенатор має намір зустрітися з Путіним: хоче оцінити стан російської економіки

Американський сенатор Джон Кеннеді заявив, що хотів би зустрітися із Володимиром Путіним під час своєї наступної поїздки до Росії.

Про це сенатор від штату Луїзіана повідомив в інтерв’ю американським ЗМІ, передає УНН.

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Я сподіваюся, нам вдасться зустрітися з Путіним. Я хочу мати можливість зустрітися з урядовцями, спробувати встановити якесь взаєморозуміння, поговорити про спільні інтереси та спільні проблеми,

— зазначив Кеннеді.

Він також підкреслив, що йому було б цікаво самому оцінити стан російської економіки.

"Дехто каже, що вона терпить крах. За словами інших, з ростом цін на нафту її стан значно покращився", – сказав політик.

Сенатор Кеннеді додав, що під час майбутнього візиту до Росії американські законодавці збираються приділити основну увагу питанням дипломатії. На його думку, є "сфери спільних інтересів" між США і РФ.

Сенатор наголосив, що сподівається "встановити взаєморозуміння між Конгресом США і адміністрацією Путіна".