Американский сенатор обнародовал способ предотвращения ядерной войны

США должны вести диалог с Россией, чтобы в будущем избежать страшной катастрофы мирового масштаба – ядерной войны.

Такое мнение высказал сенатор-республиканец Рэнд Пол, сообщает "Голос Америки".

В качестве примера сенатор приводит диалог между руководителем СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

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"Несмотря на атмосферу холодной войны, безудержное недоверие и страх, которые были спровоцированы обеими сторонами, лидеры вели диалог друг с другом. В конечном итоге, было ликвидировано почти 2700 ракет", – рассказал Пол.

Также он напомнил, что в 2021 году завершится действие договора "Новый СТАРТ", который ограничивает допустимое количество ракетных пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

Если любая из сторон позволит себе просто выйти из соглашения, то впервые за десятилетия договор о сокращении ядерных вооружений между США и Россией прекратится,

– выразил обеспокоенность сенатор.

При этом Пол выразил надежду, что в нынешнем споре между Россией и США, будут преобладать вдумчивые люди и будет диалог.

"Я надеюсь, что когда я вернусь (из России – 24) в Конгресс – я найду двухпартийную поддержку улучшения диалога и дальнейшего прогресса в деле сокращения ядерного оружия", – добавил политик.