Трамп заявил Путину, что США останутся в Сирии до полной ликвидации "Исламского Государства"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что страна намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Сатерфилда.

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Саттерфилд также отметил, что специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по делам Сирии Стаффан де Мистура высказался за активизацию политического урегулирования в этой стране. В том числе и за подготовку новой конституции страны.

По словам помощника госсекретаря США, на данном этапе дело теперь за Дамаском и Москвой.