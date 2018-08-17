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Трамп заявив Путіну, що США залишаться в Сирії до повної ліквідації "Ісламської Держави"

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США має намір залишитися у Сирії до повної ліквідації "Ісламської Держави"
США має намір залишитися у Сирії до повної ліквідації "Ісламської Держави" / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив президента Росії Володимира Путіна, що країна має намір зберігати свою військову присутність у Сирії до тих пір, поки не буде остаточно розгромлене терористичне угрупування "Ісламська держава".

Про це повідомила агенція "ТАСС" з посиланням на заяву виконуючого обов'язки помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу Девіда Сатерфілда.

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Саттерфілд також зазначив, що спеціальний представник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй у справах Сирії Стаффан де Містура висловився за активізацію політичного врегулювання у цій країні. У тому числі і за підготовку нової конституції країни.

За словами помічника держсекретаря США, на даному етапі справа тепер за Дамаском і Москвою.

Теги: Новини США Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Ісламська держава Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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