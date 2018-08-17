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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Американський сенатор оприлюднив спосіб відвернення ядерної війни

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Між Росією та США має тривати діалог
Між Росією та США має тривати діалог / Фото з відкритих джерел

США мають вести діалог з Росією, аби у майбутньому уникнути страшної катастрофи світового масштабу – ядерної війни.

Таку думку висловив сенатор-республіканець Ренд Пол, повідомляє "Голос Америки".

Як приклад сенатор наводить діалог між очільником СРСР Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом.

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"Незважаючи на атмосферу Холодної війни, нестримну недовіру та страх, які були спровоковані обома сторонами, лідери вели діалог один з одним. У кінцевому підсумку, було ліквідовано майже 2700 ракет", – розповів Пол.

Також він нагадав, що у 2021 році завершиться дія договору "Новий СТАРТ", який обмежує припустиму кількість ракетних пускових установок та важких бомбардувальників.

Якщо будь-яка зі сторін дозволить собі просто вийти з угоди, то вперше за десятиліття договір про скорочення ядерних озброєнь між США та Росією припиниться,
– висловив занепокоєння сенатор.

При цьому Пол висловив сподівання, що у нинішній суперечці між Росією та США, переважатимуть вдумливі люди та буде діалог.

"Я маю надію, що коли я повернусь (з Росії, – 24) до Конгресу – я знайду двопартійну підтримку для покращення діалогу та подальшого прогресу у справі скорочення ядерної зброї", – додав політик.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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