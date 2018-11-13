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      Американский телеканал подал в суд на Трампа

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      CNN подал в суд на Трампа
      CNN подал в суд на Трампа / interfax.ru

      Центральный американский телеканал CNN подал иск в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких членов администрации из-за лишения пресс-аккредитации главного корреспондента телеканала в Белом доме Джима Акоста.

      Об этом сообщает сам телеканал на официальном сайте.

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      Отмечается, что кампания подала иск против президента Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно восстановить доступ к Белому дому корреспонденту Джима Акоста.

      Кроме Трампа CNN судится против руководителя администрации Джона Келли, пресс-секретаря Сары Сандерс, заместителя директора по коммуникациям Билла Шайна, директора Секретной службы Джозефа Клэнси, а также агента Секретной службы, который забрал у Акоста постоянный пропуск.

      Таким образом телеканал ответил на отмену администрацией Трампа аккредитации главного репортера CNN в Белом доме.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США журналисты Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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