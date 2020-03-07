Американское издание Vox убеждает своих читателей, что Крым – "российский"
Американское новостное агентство Vox поймали на незнании географии. Журналисты издания почему-то ошибочно считают и убеждают своих читателей в том, что Крым – это Россия.
Потребность подкорректировать карту в публикации отметило украинское посольство в США. Дипломатическое ведомство сообщило об этом в своем твиттере.
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Казус случился с картой издания о распространении коронавируса. Издание опубликовало видео с картой, где распространялась болезнь. Пока в соседней России вирус распространяется, в Украине все стабильно. Впрочем распространения вируса в Крыму почему-то соответствует показателю в России, а не Украине.
Доклад о распространении коронавируса нуждается в коррекции. Крым временно находится под оккупацией России, но он навсегда останется неотъемлемой частью Украины,
– подчеркивает украинское посольство.