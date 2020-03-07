Американское издание Vox убеждает своих читателей, что Крым – "российский"

Американское новостное агентство Vox поймали на незнании географии. Журналисты издания почему-то ошибочно считают и убеждают своих читателей в том, что Крым – это Россия.

Потребность подкорректировать карту в публикации отметило украинское посольство в США. Дипломатическое ведомство сообщило об этом в своем твиттере.

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Казус случился с картой издания о распространении коронавируса. Издание опубликовало видео с картой, где распространялась болезнь. Пока в соседней России вирус распространяется, в Украине все стабильно. Впрочем распространения вируса в Крыму почему-то соответствует показателю в России, а не Украине.

Доклад о распространении коронавируса нуждается в коррекции. Крым временно находится под оккупацией России, но он навсегда останется неотъемлемой частью Украины,

– подчеркивает украинское посольство.

Американское издание показало Крым "российским" / скриншот из видео издания Vox

In 2002, a coronavirus emerged in a market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people.



18 years later, #Covid19 is in at least 71 countries and has already killed over 3,100 people. https://t.co/R6UB78cxVz pic.twitter.com/WpDNK8Uoro — Vox (@voxdotcom) March 7, 2020