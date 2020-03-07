Американське видання Vox переконує своїх читачів, що Крим – "російський"

Американське новинне агентство Vox піймали на незнанні географії. Журналісти видання чомусь помилково вважають і переконують своїх читачів у тому, що Крим – це Росія.

Потребу підкоригувати карту у повідомленні зауважило українське посольство у США. Дипломатичне відомство повідомило про це у своєму твіттері.

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Казус трапився з картою видання про поширення коронавірусу. Видання опублікувало відео з картою, де поширювалася хвороба. Коли у сусідній Росії вірус поширюється, в Україні усе стабільно. Втім поширення вірусу у Криму чомусь відповідає показнику в Росії, а не Україні.

Доповідь про поширення коронавірусу потребує корекції. Крим тимчасово перебуває під окупацією Росії, але він назавжди залишиться невід'ємною частиною України,

– наголошує українське посольство.



Американське видання показало Крим "російським" / скріншот з відео видання Vox

In 2002, a coronavirus emerged in a market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people.



18 years later, #Covid19 is in at least 71 countries and has already killed over 3,100 people. https://t.co/R6UB78cxVz pic.twitter.com/WpDNK8Uoro — Vox (@voxdotcom) March 7, 2020