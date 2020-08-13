Аммиачная селитра в Украине хранится в соответствии со стандартами, – Шмыгаль
Первые результаты проверки хранения селитры в Украине показали, что условия соответствуют стандартам. Однако итоговые результаты проверки объявят после 15 сентября.
По словам премьера, информация о нарушениях хранения селитры в Украине не подтвердилась. Об этом Шмыгаль рассказал во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает Интерфакс-Украина.
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Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине – это хранение в бэгах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, как это было в Бейруте. Есть какие-то сроки, когда она слеживается, что и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются,
– сказал Шмыгаль.
Что известно о проверках условий хранения селитры в Украине
Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине после взрывов в Бейруте.
Обнаружили, что в "Южном" порту в Одесской области хранится около 9,6 тонны аммиачной селитры. В АМПУ заявили, что селитра в порту не представляет угрозы, так как она фасованная в биг-бэгах (мягкие контейнеры – 24 канал), что гарантирует соблюдение всех технологических требований.
Взрыв в Бейруте: коротко
- 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели 2 мощных взрыва, в результате которых значительная часть города была разрушена.
- Известно о 6 тысячах пострадавших и более 200 погибших. Около 300 тысяч человек остались без крова.
- По предварительной информации, взрыв вызвали 2,7 тонны аммиачной селитры, которую хранили в порту.
- Селитру конфисковали 6 лет назад у судна российского бизнесмена Игоря Гречушкина.