Первые результаты проверки хранения селитры в Украине показали, что условия соответствуют стандартам. Однако итоговые результаты проверки объявят после 15 сентября.

По словам премьера, информация о нарушениях хранения селитры в Украине не подтвердилась. Об этом Шмыгаль рассказал во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает Интерфакс-Украина.

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Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине – это хранение в бэгах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, как это было в Бейруте. Есть какие-то сроки, когда она слеживается, что и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются,

– сказал Шмыгаль.

Что известно о проверках условий хранения селитры в Украине

Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине после взрывов в Бейруте.

Обнаружили, что в "Южном" порту в Одесской области хранится около 9,6 тонны аммиачной селитры. В АМПУ заявили, что селитра в порту не представляет угрозы, так как она фасованная в биг-бэгах (мягкие контейнеры – 24 канал), что гарантирует соблюдение всех технологических требований.

Взрыв в Бейруте: коротко