Перші результати перевірки зберігання селітри в Україні показали, що умови відповідають стандартам. Однак підсумкові результати перевірки оголосять після 15 вересня.

За словами прем'єра, інформація щодо порушень зберігання селітри в Україні не підтвердилась. Про це Шмигаль розповів під час робочої поїздки в Харківську область, передає Інтерфакс-Україна.

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Перші результати показують, що стандарти зберігання селітри в Україні – це зберігання в бігах, це спеціальні ємності. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті. Є якісь терміни, коли вона злежується, що і було порушено в Ліванській Республіці. У нас ці терміни дотримуються,

– сказав Шмигаль.

Що відомо про перевірки умов зберігання селітри в Україні

Денис Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні після вибухів у Бейруті.

Виявили, що у "Південному" порту на Одещині зберігається близько 9,6 тонн аміачної селітри. В АМПУ заявили, що селітра у порту не становить загрози, тому що вона фасована в біг-бегах (м'які контейнери – 24 канал), що гарантує дотримання всіх технологічних вимог.

Вибух у Бейруті: коротко