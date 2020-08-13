Аміачна селітра в Україні зберігається відповідно до стандартів, – Шмигаль
Перші результати перевірки зберігання селітри в Україні показали, що умови відповідають стандартам. Однак підсумкові результати перевірки оголосять після 15 вересня.
За словами прем'єра, інформація щодо порушень зберігання селітри в Україні не підтвердилась. Про це Шмигаль розповів під час робочої поїздки в Харківську область, передає Інтерфакс-Україна.
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Перші результати показують, що стандарти зберігання селітри в Україні – це зберігання в бігах, це спеціальні ємності. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті. Є якісь терміни, коли вона злежується, що і було порушено в Ліванській Республіці. У нас ці терміни дотримуються,
– сказав Шмигаль.
Що відомо про перевірки умов зберігання селітри в Україні
Денис Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні після вибухів у Бейруті.
Виявили, що у "Південному" порту на Одещині зберігається близько 9,6 тонн аміачної селітри. В АМПУ заявили, що селітра у порту не становить загрози, тому що вона фасована в біг-бегах (м'які контейнери – 24 канал), що гарантує дотримання всіх технологічних вимог.
Вибух у Бейруті: коротко
- 4 серпня у столиці Лівану Бейруті пролунали 2 потужних вибухи, внаслідок яких значна частина міста була зруйнована.
- Відомо про 6 тисяч постраждалих та понад 200 загиблих. Близько 300 тисяч людей залишились без домівок.
- За попередньою інформацією, вибух спричинило 2,7 тонн аміачної селітри, яку зберігали у порту.
- Селітру конфіскували 6 років тому у судна російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна.