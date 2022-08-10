Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что в то время, когда он защищал украинских политзаключенных, двоих не признали узниками совести.

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Это были Савченко и Сущенко, все приводимые ими аргументы – были более чем выдуманы, говорит Фейгин.

Узник совести (англ. prisoner of conscience) — лицо, преследуемое и часто заключенное в тюрьму за мирное выражение своих политических взглядов. Этот термин был введен в обращение в начале 1960-х основателем организации Международная амнистия британским юристом и правозащитником Питером Бененсоном.

По-моему, оснований, чтобы не давать такой статус этим заключенным – не было, но свое время, они этого не сделали,

– объясняет правозащитник.

С Сущенко была интересная ситуация, говорит Фейгин – его обвиняли в шпионаже, он был журналистом. Но учитывая обвинения, материалы были засекреченными, поэтому Amnesty International не предоставили ему такой статус, потому что "не могли ознакомиться с данными следствия", подытожил Марк Фейгин.

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