Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що у той час, коли він захищав українських політв'язнів, то двох не визнали в'язнями сумління.

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Це були Савченко та Сущенко, всі аргументи, які вони наводили – були більш ніж вигадані, каже Фейгін.

В'язень сумління (англ. prisoner of conscience) — особа, яку переслідують і часто ув'язнюють за мирне висловлювання своїх політичних поглядів. Цей термін був введений в обіг на початку 1960-х засновником організації Міжнародна амністія британським юристом і правозахисником Пітером Бененсоном.

Як на мене, підстав, аби не давати такий статус цим в'язням – не було, але у свій час, вони цього не зробили,

– пояснює правозахисник.

Із Сущенко була цікава ситуація, каже Фейгін – його звинувачували у шпигунстві, він був журналістом. Але з огляду на звинувачення, матеріали були засекреченими, тому Amnesty International не надали йому такий статус, бо "не могли ознайомитись із даними слідства", підсумував Марк Фейгін.

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