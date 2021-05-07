Правозащитники Amnesty International признали Навального узником совести
Amnesty International вернула Алексею Навальному статус "узника совести". В то же время в международной правозащитной организации не поддерживают политическую программу российского оппозиционера.
Источник:Amnesty International
Правозащитники отметили необходимость признания и реализации российскими властями его прав, говорится о доступе к независимой медицинской помощи в частности. Также у организаций призвали освободить оппозиционера.
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В заявлении организации говорится, что российские власти и ее сторонники использовали внутреннее решение, которое Amnesty International не собирались обнародовать, для нарушения прав Навального.
Amnesty пересмотрела свой подход к статусу "узника совести". Организация решила не отзывать этот статус только на основании поступков человека в прошлом,
– отметили в международной организации.
Почему Навального лишили статуса "узника совести"
В Amnesty International объяснили, что ранее приняли внутреннее решение прекратить использование термина "узник совести" в отношении Навального из-за заявлений, которые он сделал в 2007 и 2008 годах – они звучали как пропаганда ненависти.
"Российское государство приговаривает Алексея Навального к медленной смерти. Это нужно немедленно прекратить", – говорится в сообщении организации.
Что известно о состоянии Навального
- 31 марта 2021 года оппозиционер Алексей Навальный в знак протеста объявил голодовку. Он требовал допустить к нему врача-за ухудшения состояния здоровья в колонии.
- Впоследствии врач Навального сообщила, что состояние оппозиционера критическое и предупредила, что ему может угрожать остановка сердца.
- Вскоре оппозиционера все же перевели в больницу и он перестал голодать. Без еды Навальный провел 24 дня. В то же время он продолжает требовать допустить врача, который ему необходим.
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