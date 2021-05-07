Amnesty International вернула Алексею Навальному статус "узника совести". В то же время в международной правозащитной организации не поддерживают политическую программу российского оппозиционера.

Правозащитники отметили необходимость признания и реализации российскими властями его прав, говорится о доступе к независимой медицинской помощи в частности. Также у организаций призвали освободить оппозиционера.

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В заявлении организации говорится, что российские власти и ее сторонники использовали внутреннее решение, которое Amnesty International не собирались обнародовать, для нарушения прав Навального.

Amnesty пересмотрела свой подход к статусу "узника совести". Организация решила не отзывать этот статус только на основании поступков человека в прошлом,

– отметили в международной организации.

Почему Навального лишили статуса "узника совести"

В Amnesty International объяснили, что ранее приняли внутреннее решение прекратить использование термина "узник совести" в отношении Навального из-за заявлений, которые он сделал в 2007 и 2008 годах – они звучали как пропаганда ненависти.

Справка. Amnesty International объявила Навального узником совести в январе 2021 года, когда его задержали в аэропорту Москвы. Однако уже 23 февраля его лишили статуса из-за заявлений, которые "противоречили определению узника совести".

"Российское государство приговаривает Алексея Навального к медленной смерти. Это нужно немедленно прекратить", – говорится в сообщении организации.

Что известно о состоянии Навального