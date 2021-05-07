Правозахисники наголосили на необхідності визнання та реалізації російською владою його прав, мовиться про доступ до незалежної медичної допомоги зокрема. Також в організацій закликали звільнити опозиціонера.

До теми Трансформація зі скелета в просто голодного чоловіка триває, – Навальний після голодування

У заяві організації мовиться, що російська влада та її прихильники використовували внутрішнє рішення, яке Amnesty International не збиралися оприлюднювати, для порушення прав Навального.

Amnesty переглянула свій підхід щодо статусу "в'язня совісті". Організація вирішила не відкликати цей статус тільки на підставі вчинків людини в минулому,

– зазначили в міжнародній організації.

Чому Навального позбавили статусу "в'язня совісті"

В Amnesty International пояснили, що раніше прийняли внутрішнє рішення припинити використання терміну "в'язень совісті" щодо Навального через заяви, які він зробив у 2007 та 2008 роках – вони звучали як пропаганда ненависті.

Довідка. Amnesty International оголосила Навального в'язнем совісті в січні 2021 року, коли його затримали в аеропорту Москви. Однак вже 23 лютого його позбавили статусу через заяви, які "суперечили визначенню в'язня совісті".

"Російська держава засуджує Олексія Навального до повільної смерті. Це потрібно негайно припинити", – мовиться у повідомленні організації.

Що відомо про стан Навального