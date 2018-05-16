Amnesty International призвала Украину взяться за разгул радикалов

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Украины немедленно взяться за борьбу с разгулом радикальных группировок в стране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского офиса организации.

В Amnesty International заявили, что в Украине в последние месяцы возросло количество нападений по признаку идентичности.

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"Украинская власть должна признать проблему растущего насилия со стороны радикальных групп по всей стране и немедленно принять эффективные меры, чтобы с ней справиться", – пояснили в организации.

В частности, от власти требуют публично признать проблему и ее усиление, осудить все формы насилия и угроз насилия со стороны радикальных групп и неуклонно придерживаться четкой политики "нулевой толерантности".

Также государство должно взять на себя обязательства обеспечить полное уважение и эффективную защиту основных прав человека для всех людей в Украине.

Взять на себя обязательства бороться с насилием и дискриминацией со стороны властных субъектов и всех остальных, особенно, когда они происходят на почве расы, национальности, гендера, сексуальной ориентации, мирного выражения взглядов,

– добавили в Amnesty International.

Кроме того власть призвали безотлагательно расследовать все случаи насилия и все задокументированные угрозы насилия, идентифицировать виновников и привлечь их к ответственности в честном суде, и таким образом немедленно положить конец безнаказанности, которой пользуются те, кто планирует и осуществляет такие преступления.

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Также в организации призывают расследовать все известные случаи использования дискриминационного или гомофобного языка представителями полиции и другими государственными чиновниками.

При этом в организации рекомендуют предоставить полиции четкие принципы и рабочие инструкции по защите лиц и групп, а также их мероприятий, которые являются мишенью радикальных группировок, и предоставить соответствующим полицейским подразделениям все необходимые ресурсы и обучение, необходимые для этой цели.