Amnesty International закликала Україну взятися за розгул радикалів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала владу України негайно взятися за боротьбу з розгулом радикальних угруповань в країні.

Про це мовиться у заяві, опублікованій на сайті українського офісу організації.

В Amnesty International заявили, що в Україні останніми місяцями зросла кількість нападів за ознакою ідентичності.

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"Українська влада повинна визнати проблему зростаючого насильства з боку радикальних груп по всій країні і негайно вжити ефективних заходів, щоб з нею впоратись", – пояснили в організації.

Зокрема, від влади вимагають публічно визнати проблему та її посилення, засудити всі форми насильства та погроз насильства з боку радикальних груп та неухильно дотримуватися чіткої політики "нульової толерантності".

Також держава повинна взяти на себе зобов’язання забезпечити цілковиту повагу та ефективний захист основоположних прав людини для всіх людей в Україні.

Взяти на себе зобов’язання боротися з насильством та дискримінацією з боку владних суб’єктів та всіх інших, особливо, коли вони відбуваються на ґрунті раси, національності, гендеру, сексуальної орієнтації, мирного вираження поглядів,

– додали в Amnesty International.

Окрім того владу закликали невідкладно розслідувати всі випадки насильства та всі задокументовані погрози насильства, ідентифікувати винуватців та притягнути їх до відповідальності у чесному суді, і таким чином негайно покласти край безкарності, якою користуються ті, хто планує та здійснює такі злочини.

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Також в організації закликають розслідувати всі відомі випадки використання дискримінаційної або гомофобної мови представниками поліції та іншими державними чиновниками.

При цьому в організації рекомендують надати поліції чіткі принципи та робочі інструкції щодо захисту осіб та груп, а також їхніх заходів, які є мішенню радикальних угруповань, і надати відповідним поліційним підрозділам усі необхідні ресурси та навчання, необхідні для цієї мети.