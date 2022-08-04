Аморальная избирательность, – Зеленский раскритиковал скандальный отчет Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские силы, отбивая вторжение россии, "наносят вред гражданскому населению". На скандальное заявление отреагировал украинский лидер.

В своем традиционном обращении к украинцам Владимир Зеленский вспомнил преступления российских террористов, которые они совершают ежедневно в Украине. Однако их нет в отчетах некоторых международных организаций.

Важно Как в Средневековье, – обмудсмен объяснил, почему отчет Amnesty International является манипулятивным

Зато 4 августа мы увидели совсем другой мир от Amnesty International, который, к сожалению, пробует амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Нет и не может быть – даже гипотетически – ни одного условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства является ничем не спровоцированной, захватнической и откровенно террористической,

– подчеркнул Зеленский.