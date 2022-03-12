Двухлетнего мальчика, получившего тяжелые травмы, удалось спасти медикам. Об этом сообщил директор Коростенской городской больницы Сергей Ковердун.

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Сделали все возможное

По словам Ковердуна, россияне 6 марта разрушили 10 частных домов. Тогда травмы получили пять человек, среди них был и мальчик в возрасте 2 лет и 7 месяцев. Состояние ребенка стабилизировали. Его продолжают лечить.

Ребенка спасли, правда, ампутировали 2 конечности, двое ножек. Сделали все возможное. Мы перебазировались практически в подвал, но работаем круглосуточно,

– отметил директор больницы.

Он добавил, что медики продолжают оперировать людей и делают все возможное, чтобы облегчить условия, которые создала война.