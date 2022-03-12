Дворічного хлопчика, який отримав важкі травми, вдалось врятувати медикам. Про це повідомив директор Коростенської міської лікарні Сергій Ковердун.

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Зробили все можливе

За словами Ковердуна, росіяни 6 березня зруйнували 10 приватних будинків. Тоді травми отримали п'ятеро людей, серед них був і хлопчик віком 2 роки та 7 місяців. Стан дитини стабілізували. Її продовжують лікувати.

Ми дитину врятували, правда, ампутували 2 кінцівки, двоє ніжок. Зробили все можливе. Ми перебазувалися практично у підвал, але працюємо цілодобово,

– зазначив директор лікарні.

Він додав, що медики продовжують оперувати людей та роблять все можливе, щоб полегшити умови, які створила війна.