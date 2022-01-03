Антивакцинаторы собрались на Музейной площади в центре города, игнорировали призывы разойтись и устраивали стычки. Для урегулирования ситуации пришлось вмешаться спецназовцам.

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Правоохранители сообщают, что в результате столкновения четверо полицейских получили ранения. В то же время, удалось задержать 30 участников протестов. Им предъявлены обвинения в:

нарушении общественного порядка;

жестоком обращении или несанкционированном хранении оружия.

Вечером ситуация успокоилась. Против демонстрантов, которые отказались покинуть Музейную площадь Амстердама, стянули подразделения конной полиции, также использовались служебные собаки.

В Амстердаме произошли столкновения полиции с антивакцинаторами: видео 18+

Протесты антивакцинаторов в мире