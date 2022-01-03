Антивакцинатори зібралися на Музейній площі у центрі міста, вони ігнорували заклики розійтися та влаштовували сутички. Для врегулювання ситуації довелося втрутитися спецпризначенцям.

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Правоохоронці повідомляють, що внаслідок зіткнення четверо поліцейських зазнали поранень. Водночас вдалося затримати 30 учасників протестів. Їм висунули звинувачення у:

порушенні громадського порядку;

жорстокому поводженні або несанкціонованому зберіганні зброї.

Увечері ситуація заспокоїлася. Проти демонстрантів, які відмовилися залишити Музейну площу Амстердама, стягнули підрозділи кінної поліції, також використовувалися службові собаки.

В Амстердамі сталися сутички поліції з антивакцинаторами: відео 18+

Протести антивакцинаторів у світі