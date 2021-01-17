Полиция Амстердама разогнала акцию протеста на Музейной площади. Правоохранители использовали водометы и служебных собак.

Сотни голландцев собрались на акцию под названием "Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!". Об этом сообщили на сайте NOS.

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На акции сотни протестующих

Демонстрацию организовала группа Nederland in resistance. Она также выступает против коронавирусных ограничений.



Протест в Амстердаме / Фото NOS

Конные подразделения

Правоохранители и конные подразделения неоднократно призывали собравшихся покинуть Музейную площадь. Но поскольку те отказались, возникли несколько стычек протестующих. Полиции удалось оттеснить демонстрантов только после применения водометов.

Meerdere #journalisten en #cameramannen belaagd met stenen en vuurwerk. Ook de ME heeft het zwaar te voorduren rondom het #museumplein in #Amsterdam pic.twitter.com/FJf0aS5aPN — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

Напомним! Правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте 15 января подало в отставку из-за скандала, в котором налоговые органы ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими выплатами в период с 2013 по 2019 год.

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