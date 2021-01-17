Со служебными собаками: в Амстердаме разогнали акцию протеста
Полиция Амстердама разогнала акцию протеста на Музейной площади. Правоохранители использовали водометы и служебных собак.
Сотни голландцев собрались на акцию под названием "Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!". Об этом сообщили на сайте NOS.
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На акции сотни протестующих
Демонстрацию организовала группа Nederland in resistance. Она также выступает против коронавирусных ограничений.
Протест в Амстердаме / Фото NOS
Конные подразделения
Правоохранители и конные подразделения неоднократно призывали собравшихся покинуть Музейную площадь. Но поскольку те отказались, возникли несколько стычек протестующих. Полиции удалось оттеснить демонстрантов только после применения водометов.
Скандал с Рютте: что известно
- Примерно 20 тысяч работающих семей ошибочно были привлечены к ответственности в судах за мошенничество. Им приказали вернуть выплаты на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции.
- Соответствующая ситуация происходила в течение нескольких лет.
- Так называемое мошенничество обычно сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.
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