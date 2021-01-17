Поліція Амстердаму розігнала акцію протесту на Музейній площі. Правоохоронці використовували водомети і службових собак.

Сотні нідерландців зібралися на акцію під назвою "Ніколи більше не голосуйте за кабінет Рютте!". Про це повідомили на сайті NOS.

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На акції були сотні протестувальників

Демонстрацію організувала група Nederland in resistance. Вона також виступає проти коронавірусних обмежень.



Протест у Амстердамі / Фото NOS

Кінні підрозділи

Правоохоронці і кінні підрозділи неодноразово закликали присутніх покинути Музейну площу. Але оскільки ті відмовилися виникли кілька сутичок протестувальників. Поліції вдалося відтіснити демонстрантів тільки після застосування водометів.

Meerdere #journalisten en #cameramannen belaagd met stenen en vuurwerk. Ook de ME heeft het zwaar te voorduren rondom het #museumplein in #Amsterdam pic.twitter.com/FJf0aS5aPN — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

Нагадаємо! Уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте 15 січня подав у відставку через скандал, в якому податкові органи помилково звинуватили тисячі сімей в шахрайстві з дитячими виплатами в період з 2013 по 2019 рік.

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