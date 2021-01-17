Зі службовими собаками: в Амстердамі розігнали акцію протесту
Поліція Амстердаму розігнала акцію протесту на Музейній площі. Правоохоронці використовували водомети і службових собак.
Сотні нідерландців зібралися на акцію під назвою "Ніколи більше не голосуйте за кабінет Рютте!". Про це повідомили на сайті NOS.
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На акції були сотні протестувальників
Демонстрацію організувала група Nederland in resistance. Вона також виступає проти коронавірусних обмежень.
Протест у Амстердамі / Фото NOS
Кінні підрозділи
Правоохоронці і кінні підрозділи неодноразово закликали присутніх покинути Музейну площу. Але оскільки ті відмовилися виникли кілька сутичок протестувальників. Поліції вдалося відтіснити демонстрантів тільки після застосування водометів.
Скандал з Рютте: що відомо
- Приблизно 20 тисяч працюючих сімей помилково були притягнуті до відповідальності в судах за шахрайство. Їм наказали повернути виплати на утримання дитини та відмовлено в праві на подачу апеляції.
- Відповідна ситуація відбувалася упродовж декількох років.
- Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповненої форми або відсутності підписів.
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