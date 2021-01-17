У Відні приблизно 10 тисяч людей протестували проти коронавірусних обмежень. Мітингувальники закликали уряд піти у відставку.

Демонстранти розмахували австрійськими прапорами. Про це повідомили на сайті The local.

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"Ви – хвороба"

Також протестувальники тримали у руках плакати з написом: "Ви – хвороба. Ми – ліки". Вони відмовлялися одягати маски та дотримуватися правил соціальної дистанції.

Кількість смертей, яку нам повідомляють, – це нісенітниця. Я не хочу закінчити, як Китай, де у вас немає жодного права що-небудь робити,

– зазначила мітингувальниця.



Протести в Австрії / Фото AFP



У Відні протестували проти коронавірусних обмежень / Фото AFP

На акцію прийшов Штрахе

На акцію прийшов ультраправий політик, колишній заступник канцлера Хайнц-Крістіан Штрахе. Він пішов у відставку після "Ібіца-скандалу".

Про який скандал мовиться? "Ібіца-скандал" – це гучний скандал Штрахе з російськими грошима. Ще у травні 2019 року журналісти отримали відеозапис, на якому він пропонував племінниці російського олігарха вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах.



Їхня зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці. Більше про скандал "Ібіца-скандал" – це гучний скандал Штрахе з російськими грошима. Ще у травні 2019 року журналісти отримали відеозапис, на якому він пропонував племінниці російського олігарха вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах.Їхня зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці. Більше про скандал читайте тут

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