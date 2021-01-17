Ви – хвороба, ми – ліки: в Австрії протестували проти коронавірусних обмежень
У Відні приблизно 10 тисяч людей протестували проти коронавірусних обмежень. Мітингувальники закликали уряд піти у відставку.
Демонстранти розмахували австрійськими прапорами. Про це повідомили на сайті The local.
Зверніть увагу Австрійські школи планують відмовитися від дистанційного навчання: за яких умов це можливо
"Ви – хвороба"
Також протестувальники тримали у руках плакати з написом: "Ви – хвороба. Ми – ліки". Вони відмовлялися одягати маски та дотримуватися правил соціальної дистанції.
Кількість смертей, яку нам повідомляють, – це нісенітниця. Я не хочу закінчити, як Китай, де у вас немає жодного права що-небудь робити,
– зазначила мітингувальниця.
Протести в Австрії / Фото AFP
У Відні протестували проти коронавірусних обмежень / Фото AFP
На акцію прийшов Штрахе
На акцію прийшов ультраправий політик, колишній заступник канцлера Хайнц-Крістіан Штрахе. Він пішов у відставку після "Ібіца-скандалу".
Про який скандал мовиться?"Ібіца-скандал" – це гучний скандал Штрахе з російськими грошима. Ще у травні 2019 року журналісти отримали відеозапис, на якому він пропонував племінниці російського олігарха вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах.
Їхня зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці. Більше про скандал читайте тут.
Як протестували у Відні: дивіться відео
Коронавірус в Австрії: що відомо
- З початку пандемії COVID-19 в Австрії зареєстрували 7 053 випадки смерті від хвороби.
- Канцлеру Курцу експерти рекомендували не послаблювати обмеження 25 січня. Адже кількість заражень не показує ознак уповільнення, а британський штам вірусу продовжує циркулювати.
- Також запропонували ввести обов'язкову роботу з дому і продовжити карантин.
Поділитися новиною